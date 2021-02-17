المعاهد الازهرية يكشف تفاصيل امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، قواعد وضوابط إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية والبعوث الإسلامية للعام الدراسي 20202021.

وجاءت الضوابط والإجراءات التي وضعها قطاع المعاهد الأزهرية للامتحانات كالتالي: -

تُجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية بواقع يومين لكل صف دراسي، على أن يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان المواد الأزهرية (القرآن الكريم والمواد العربية والشرعية) يوم الثلاثاء 2 مارس، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم الخميس 4 مارس.

في حين يُمتحن طلاب الصف الثاني الإعدادي المواد الأزهرية الأربعاء 3 مارس، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم السبت ٦ مارس، ويمتحن طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية على مدى ثلاثة أيام، القرآن الكريم والمواد الشرعية الخميس 4 مارس المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم يوم ٧ مارس، اللغة العربية 9 مارس 2021.