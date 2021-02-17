أول تعليق من لميس الحديدي بعد حادث زوجها الإعلامى عمرو أديب

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مصراوي Masrawy

كتب مينا غالي

علقت الإعلامية لميس الحديدى على نجاة زوجها الإعلامى الكبير، بعد حادث السير الذى تعرض له الليلة الماضية، على طريق محور دهشور، ونقل على إثره إلى أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر.

ونشرت لميس، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، الآية 65 من سورة غافر: "هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ".

أكدت إدارة قناة "MBC مصر"، أن الإعلامي عمرو أديب بصحة جيدة وهو حاليا في منزله بعد خضوعه لفحوصات طبية شاملة بمُستشفي دار الفؤاد.

وكان عمرو أديب قد تعرض لحادث سير في طريق دهشور بضاحية الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، حيث اصطدمت مُقدمة سيارته بسيارة نقل مُحملة باسطوانات غاز، ونُقل عمرو أديب على إثر ذلك لمُستشفي دار الفؤاد حيث أجريت له فحوصات شاملة ثم غادرها إلى منزله، وفي الوقت ذاته تأكد من سلامة من كان في سيارة نقل اسطوانات الغاز حيث الجميع بحالة صحية طيبة.

وأكدت "MBC مصر"، أن عمرو أديب في حالة صحية ومعنوية طيبة وهو يُقدر حالة الاهتمام الكبير التي واكبت هذا الحادث، ويشكر كل من اهتم وتابع وشارك وتواصل معه أو مع أسرته أو فريق العمل في القناة.

يُذكر أن الإعلامي عمرو أديب يُقدم عبر شاشة "MBC مصر، برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" يومياً من الجمعة إلي الإثنين في تمام العاشرة مساء.