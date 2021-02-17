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مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء

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مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء

مصراوي Masrawy

12:44 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأستاذ الفقه والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

وقال المفتي في بيان له: "إن الفقيد -رحمه الله- كان يعد شيخ المالكية في عصره، وله الكثير من الجهود العلمية التي لا تحصى، حيث تتلمذ على يديه مئات الطلاب من وخارجها، فضلًا عن مصنفاته القيمة والرصينة في الفقه وأصوله ومشاركاته المتميزة في العديد من المؤتمرات الدولية".

وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى أسرة الشيخ الفقيد وتلامذته ومحبيه، داعيًا الله أن يعلي درجته في الفردوس الأعلى، وأن يجعل ما قدم من علم وعمل متقبلًا وشفيعًا له، وأن يلهم أهله وطلبته الصبر والسلوان.

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