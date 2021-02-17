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السودان يستدعي سفيره لدى إثيوبيا

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السودان يستدعي سفيره لدى إثيوبيا السودان يستدعي سفيره لدى إثيوبيا

مصراوي Masrawy

12:02 م الأربعاء 17 فبراير 2021

(وكالات):

استدعت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، سفير الخرطوم في أديس أبابا للتشاور بشأن تطورات أزمة الحدود المتصاعدة بين السودان وإثيوبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية منصور بولاد لـ"سكاي نيوز عربية" إن استدعاء السفير يأتي بغرض التشاور بشأن تطورات الأزمة.

وأضاف أن "السفير سيعود إلى مقر عمله في إثيوبيا بعد انتهاء المشاورات".

وكانت الخارجية السودانية قد استنكرت في بيان ما وصفته بـ"التعديات" بدخول قوات إثيوبية إلى الأراضي السودانية، لافتة إلى أن الحادث من شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وحمّلت أديس أبابا المسؤولية الكاملة عن التبعات.

يشار إلى أن حدود البلدين شهدت مناوشات عدة خلال الأسابيع الماضية، بعد أن تقدمت القوات السودانية وبسطت سيطرتها على غالب منطقة الفشقة.

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