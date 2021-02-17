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"تعليم عسير".. 173 درساً تطبيقياً في مرحلة رياض الأطفال

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"تعليم عسير".. 173 درساً تطبيقياً في مرحلة رياض الأطفال "تعليم عسير".. 173 درساً تطبيقياً في مرحلة رياض الأطفال
تهدف إلى تعزيز شخصياتهم وتنمية مهاراتهم ودعم تعلمهم

نفّذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في إدارة رياض الأطفال، عدداً من البرامج التعليمية والخدمات النوعية للأطفال من سن مبكرة حتى الصف الثالث، في خطوة تهدف إلى تعزيز شخصياتهم وتنمية مهاراتهم ودعم تعلمهم.

وأوضح تقرير صدر عن الإدارة أنه جرى خلال الفصل الدراسي الأول تنظيم لقاء على مستوى المملكة، وتنفيذ ست ورش تدريبية على مستوى المنطقة، وعقد أربع شراكات مع جهات تطويرية، وعقد ستة اجتماعات، ولقاءات على مستوى الإدارة العامة للتعليم، وإقامة ثلاث فعاليات ومسابقات، تضمنت مسابقة "روضة ورياض"، وعقد لقاء افتراضي في اليوم العالمي للطفل تحت شعار"أطفالنا مسؤولية الجميع"، وتفعيل اليوم العالمي للطفل 2020، والمشاركة مع الإدارة العامة للطفولة المبكرة في ثلاثة برامج وزارية، وتنفيذ ١٧٣ درساً تطبيقيا ،وإنشاء ثلاثة روابط إلكترونية تعليمية.

وأضاف التقرير، أن أهداف إدارة رياض الأطفال تتمثل في صيانة فطرة الطفل ورعاية نموه العقلي والجسمي، والمحافظة على عقيدته والعمل على تكوين الاتجاه الديني القائم على التوحيد والمطابق للفطرة، وأخذ الأطفال بآداب السلوك وتعليمهم الاتجاهات الصالحة، وتهيئة الطفل للجو المدرسي ونقله برفق من التمركز الذاتي إلى الحياة الاجتماعية مع مَن حوله، وتدريبه على المهارات الحركية وتعويده على العادات الصحية وتدريب حواسه وتمرينه على حسن استخدامها، وتشجيع نشاطه الابتكاري والإبداعي وتعهد ذوقه الجمالي وإتاحة الفرصة أمام حيويته للانطلاق الموجه، إضافة إلى الوفاء بحاجات الطفولة.

وكانت إدارة رياض الأطفال قد شاركت مع الإدارات المعنية للتوسع في افتتاح الروضات ومدارس الطفولة المبكرة، والمتابعة الإدارية للروضات الحكومية والأهلية، وتجويد الخدمات المقدمة والبيئة التعليمية والتطوير المهني للفئات المستهدفة، وتحقيق الشراكات الأسرية وتعزيزها، ودراسة قوائم الانتظار والعمل على تقليصها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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