الداخلية: سقوط 5 تاجر مخدرات بـ 10 طرب حشيش قبل ترويجها في كرداسة والوايلي

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديريتي أمن (القاهرة، الجيزة) تم استهدافهم وأمكن ضبط 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت كيلوجرام - مكبس بمشتملاته - 4خزينة سلاح - 122 طلقة نارية - مبالغ مالية - 2 هاتف محمول - ميزان حساس) بحوزة ( 3 عاطلان "لهم معلومات جنائية")، في كمين أعد خصيصاً لضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

كما ضبط 3 طربة لمخدر الحشيش - بندقية آلية - 2 خزينة سلاح – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - مبالغ مالية - 3 هاتف محمول بحوزة (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، في كمين أعد خصيصاً لضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.