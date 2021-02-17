الداخلية: إحباط ترويج 95 طربة حشيش في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبمشاركة مديرية أمن الإسكندرية من ضبط 95 طربة من مخدر الحشيش وزنت 11كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول بحوزة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة برج العرب.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.