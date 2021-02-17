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تيسيرًا على المواطنين.. الداخلية: مد ساعات العمل في 4 سجلات للأحوال المدنية لـ9 مساءً

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تيسيرًا على المواطنين.. الداخلية: مد ساعات العمل في 4 سجلات للأحوال المدنية لـ9 مساءً تيسيرًا على المواطنين.. الداخلية: مد ساعات العمل في 4 سجلات للأحوال المدنية لـ9 مساءً

مصراوي Masrawy

12:12 م الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

استكملت وزارة الداخلية، تمديد ساعات العمل في بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية كمرحلة ثانية لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساءً تيسيراً على المواطنين.

وضمت سجل مدني بندر المنيا (بمحافظة المنيا)، وسجل مدني بنها النموذجي (بمحافظة القليوبية)، وسجل مدني الشيخ زايد أول (بمحافظة الجيزة)، والمركز النموذجي بديوان عام القطاع (بمحافظة القاهرة) يوم الجمعة من الساعة 1 ظهراً حتى 9 مساءً.

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.

وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الارتقاء بمستوى الآداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية.

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