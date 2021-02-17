مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه ومساندته لليمن وتعزيز أمنه واستقراره

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مصراوي Masrawy

الرياض - أ ش أ

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح الحجرف، دعم المجلس ومساندته لليمن والشعب اليمني وتعزيز أمنه واستقراره في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فقد استعرض الحجرف، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، برئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك سعيد، جدول أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة الفنية المشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والحكومة اليمنية والمقرر عقده في 2 مارس المقبل، لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن والتنسيق بشأنها لدعم اليمن، ولتحقيق تطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار لليمن وشعبه، بالإضافة لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في اليمن.