أخبار عاجلة

آليات ميليشيات الزاوية تقتحم ميدان الشهداء وتهاجم مقار الداخلية بالعاصمة الليبية -
مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة -
القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض -
#صفر_تعامل_مع_تركيا .. مغردون يجددون دعوات المقاطعة وإحصائية تكشف حجم الخسارة التركية -
بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال -
وفاة 4 أشخاص بسبب عودة إيبولا في الكونغو -
اليوم.. محاكمة "سفاح الجيزة" في قضية قتل شقيقة زوجته -
القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض -
#صفر_تعامل_مع_تركيا .. مغردون يجددون دعوات المقاطعة وإحصائية تكشف حجم الخسارة التركية -
إصابات جديدة بين الوزراء..كم وزيرا في الحكومة أصيب أو مصابا بكورونا؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بعد غياب عام.. قرينة زعيم تظهر مجددا

Print
بعد غياب عام.. قرينة زعيم كوريا الشمالية تظهر مجددا بعد غياب عام.. قرينة زعيم تظهر مجددا

مصراوي Masrawy

12:00 م الأربعاء 17 فبراير 2021

طوكيو - (د ب أ):

ظهرت قرينة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون علنا لأول مرة منذ عام، منهية بذلك غيابا غير معتاد أثار تكهنات بشأن حالتها.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الأربعاء بأن ري سول جو انضمت إلى زوجها في حفل موسيقي بمناسبة ذكرى ميلاد والده الزعيم الراحل كيم جونج إيل، والذي يُعرف بيوم النجم الساطع في .

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تقرير الوكالة الكورية الشمالية القول إنه "عندما جاء الأمين العام (الزعيم) إلى قاعة المسرح مع قرينته ري سول جو وسط موسيقى الترحيب، انطلق جميع المشاركين في هتافات مدوية /أهلا/". وتم الترحيب بهما بأغاني متعددة ونشرت صور للزوجين على الصفحة الأولى لأكبر صحيفة في الدولة "رودونج سينمون".

وذكرت خدمة "كوريا الشمالية نيوز" المتخصصة في أواخر كانون ثان/يناير أن ري، التي يُعتقد أن عمرها 32 عاما، ربما تكون قد غابت عن الظهور بسبب ، الذي أنهى فعليا الزيارات الدولية والحاجة إلى الظهور بجانب زوجها في الفعاليات.

وقالت راشيل مينيونج لي، المحللة السياسية المستقلة التي اعتادت العمل لصالح الأمريكية في المجالات المتعلقة بكوريا الشمالية: "إذا كان غيابها المطول بسبب مخاوف بشأن فيروس كورونا، فإن ظهورها قد يشير إلى زيادة ثقة النظام في وضع الحجر الصحي في البلاد".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن وكالة الاستخبارات في كوريا الجنوبية أبلغت نواب البرلمان أمس الثلاثاء أن ري ربما كانت تعتني بأطفال الزوجين وتتجنب الظهور خلال جائحة كورونا، حسبما قال كيم بيونج كي، النائب البرلماني من الحزب الديمقراطي الحاكم، بعد اجتماع لجنة الاستخبارات البرلمانية.

كما قالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية اخترقت نظام شركة فايزر للحصول على معلومات حول لقاح وعلاجات . وقالت كوريا الشمالية إنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا، لكن الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى تتشكك في هذا الأمر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة

مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة

إصابات جديدة بين الوزراء..كم وزيرا في الحكومة أصيب أو مصابا بكورونا؟

إصابات جديدة بين الوزراء..كم وزيرا في الحكومة أصيب أو مصابا بكورونا؟

مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

شبكة عيون الإخبارية