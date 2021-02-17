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طوكيو - (د ب أ):

ظهرت قرينة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون علنا لأول مرة منذ عام، منهية بذلك غيابا غير معتاد أثار تكهنات بشأن حالتها.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الأربعاء بأن ري سول جو انضمت إلى زوجها في حفل موسيقي بمناسبة ذكرى ميلاد والده الزعيم الراحل كيم جونج إيل، والذي يُعرف بيوم النجم الساطع في كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تقرير الوكالة الكورية الشمالية القول إنه "عندما جاء الأمين العام (الزعيم) إلى قاعة المسرح مع قرينته ري سول جو وسط موسيقى الترحيب، انطلق جميع المشاركين في هتافات مدوية /أهلا/". وتم الترحيب بهما بأغاني متعددة ونشرت صور للزوجين على الصفحة الأولى لأكبر صحيفة في الدولة "رودونج سينمون".

وذكرت خدمة "كوريا الشمالية نيوز" المتخصصة في أواخر كانون ثان/يناير أن ري، التي يُعتقد أن عمرها 32 عاما، ربما تكون قد غابت عن الظهور بسبب فيروس كورونا، الذي أنهى فعليا الزيارات الدولية والحاجة إلى الظهور بجانب زوجها في الفعاليات.

وقالت راشيل مينيونج لي، المحللة السياسية المستقلة التي اعتادت العمل لصالح الحكومة الأمريكية في المجالات المتعلقة بكوريا الشمالية: "إذا كان غيابها المطول بسبب مخاوف بشأن فيروس كورونا، فإن ظهورها قد يشير إلى زيادة ثقة النظام في وضع الحجر الصحي في البلاد".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن وكالة الاستخبارات في كوريا الجنوبية أبلغت نواب البرلمان أمس الثلاثاء أن ري ربما كانت تعتني بأطفال الزوجين وتتجنب الظهور خلال جائحة كورونا، حسبما قال كيم بيونج كي، النائب البرلماني من الحزب الديمقراطي الحاكم، بعد اجتماع لجنة الاستخبارات البرلمانية.

كما قالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية اخترقت نظام شركة فايزر للحصول على معلومات حول لقاح وعلاجات . وقالت كوريا الشمالية إنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا، لكن الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى تتشكك في هذا الأمر.