بـ 28 كيلو.. سقوط عصابة تصنيع وترويج الأستروكس في القاهرة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عناصر تشكيل عصابي؛ تخصص في تصنيع وترويج مخدر الأستروكس.

البداية كانت بضبط (بندقية خرطوش - طلقات - مبلغ مالي- 2 هاتف محمول) داخل إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة والتي لاذ قائدها بالفرار متخلياً عن السيارة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد المتهم الهارب (مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية "له معلومات جنائية") وتبين قيامه بتكوين تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع (5 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة) تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع المواد المخدرة (مخدر الأستروكس) بقصد الاتجار، واتخاذهم من عدة شقق سكنية مستأجرة بنطاق دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر أماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية من استهداف المتهمين بعدة مأموريات بأماكن ترددهم وضبطهم عدا محرز السلاح الناري الهارب، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع مخدر الأستروكس بقصد الاتجار بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأقروا باستئجارهم وحدات سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لاستغلالها في تصنيع المواد المخدرة واتخاذها كأماكن لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وتم بإرشادهم استهداف الشقق السكنية المشار إليها بالاشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة وعددهم (5 شقق سكنية).

وعُثر بداخل الشقق على (17 كيلو جرام أستروكس، و11 كيلو جرام بودر خام، و 2مطحنة، و 4ميزان حساس، و2 ماكينة عد نقود، مبلغ مالي من حصيلة نشاطهم الإجرامي، سيارة، 3 دراجات نارية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.