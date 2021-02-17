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اتفاق أوروبي مع "فايزر" على 200 مليون جرعة لقاح إضافية

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اتفاق أوروبي مع "فايزر" على 200 مليون جرعة لقاح إضافية اتفاق أوروبي مع "فايزر" على 200 مليون جرعة لقاح إضافية
بعد وعود قدّمها مختبر "بيونتيك" الألماني للاتحاد الأوروبي

اتفاق أوروبي مع

اتفقت كل من شركة "فايزر"، والاتحاد الأوروبي؛ على توريد الشركة الأمريكية نحو 200 مليون جرعة إضافية من لقاح "كورونا".

وكان مختبر "بيونتيك" الألماني، الذي يُنتج لقاح "كورونا" بالتعاون مع "فايزر"، قد وعد الاتحاد الأوروبي بتزويده بملايين الجرعات الإضافية من اللقاح.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال مختبر "بيونتيك"، مطلع الشهر الجاري: إنه سيعمل على تسليم نحو 75 مليون جرعة إضافية من اللقاح إلى الاتحاد الأوروبي، في الربع الثاني من العام الجاري في تسريع لوتيرة توفيره.

وذكر المدير المالي للمختبر، شيرك بوتينغ، أن الشريكين ينويان "زيادة عمليات التسليم اعتبارًا من 15 فبراير"، وتوفير "كمية الجرعات التي التزما بتوفيرها خلال الربع الأول" وصولًا "إلى 75 مليون جرعة إضافية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني" في إطار العقود الراهنة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طلب ما مجموعه 600 مليون جرعة من لقاح المجموعة، ذي الاسم التجاري "كوميرناتي".لقاح كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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