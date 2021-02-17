رئيس وزراء كمبوديا يدعم نظاما لمراقبة الإنترنت

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بنوم بنه - (د ب أ):

وافق رئيس وزراء كمبوديا، هون سين على إقامة "بوابة إنترنت وطنية" تسيطر عليها الدولة، سيتم فيها توجيه دخول الإنترنت في البلاد.

ونشر موقع "فرش نيوز" الالكتروني الموالي للدولة اليوم الأربعاء المرسوم الفرعي، الذي يحدد الخطة تفصيلا، ووقعه زعيم كمبوديا. وحصل الصحفيون على نسخة من مسودة الاقتراح العام الماضي.

وتزعم الحكومة أن بوابة الإنترنت ستحسن "جمع الإيرادات الوطنية" وحماية الأمن القومي وضمان النظام الاجتماعي.

غير أن المنتقدين أعربوا عن مخاوفهم من أن النظام الجديد سيصبح جدار حماية على النمط الصيني وسيتم استخدامه لعرقلة المحتوى الذي ينتقد السلطات.

وقال نالي بيلورج، مدير منظمة "ليكادو" الحقوقية الكمبودية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "تلك المركزية في البيانات التي تمر عبر الإنترنت، ترقى إلى محو واسع للخصوصية على الإنترنت".