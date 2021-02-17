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النيابة الإدارية تكلف المستشارة أسماء أبوبكر بمباشرة إجراءات الاتهام أمام المحكمة التأديبية

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النيابة الإدارية تكلف المستشارة أسماء أبوبكر بمباشرة إجراءات الاتهام أمام المحكمة التأديبية النيابة الإدارية تكلف المستشارة أسماء أبوبكر بمباشرة إجراءات الاتهام أمام المحكمة التأديبية

مصراوي Masrawy

11:30 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

حضرت المستشارة أسماء أبو بكر الجندي، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الأربعاء، أن القرار إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية واستمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة في مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية.

جدير بالذكر أن النيابة الإدارية تدخل ضمن تشكيل المحاكم التأديبية لتباشر سلطة الاتهام أمام تلك المحاكم وفقاً للقانون.

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