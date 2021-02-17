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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

أكدت إدارة قناة "MBC مصر"، أن الإعلامي عمرو أديب بصحة جيدة وهو حاليا في منزله بعد خضوعه لفحوصات طبية شاملة بمُستشفى دار الفؤاد.

وكان عمرو أديب قد تعرض لحادث سير في طريق دهشور بضاحية الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، حيث اصطدمت مُقدمة سيارته بسيارة نقل مُحملة بأسطوانات غاز، ونُقل عمرو أديب لمُستشفى دار الفؤاد حيث أجريت له فحوصات شاملة ثم غادرها إلى منزله، وفي الوقت ذاته تأكد من سلامة من كان في سيارة نقل أسطوانات الغاز، والجميع بحالة صحية طيبة.

وتؤكد "MBC مصر"، أن عمرو أديب في حالة صحية ومعنوية طيبة وهو يُقدر حالة الاهتمام الكبير التي واكبت هذا الحادث، ويشكر كل من اهتم وتابع، وشارك، وتواصل معه أو مع أسرته أو فريق العمل في القناة.

يُذكر أن الإعلامي عمرو أديب يُقدم عبر شاشة "MBC مصر، برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" يومياً من الجمعة إلي الاثنين في تمام العاشرة مساء.