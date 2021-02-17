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الإمارات: 40.48% من السكان تلقوا لقاح "كورونا"

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الإمارات: 40.48% من السكان تلقوا لقاح "كورونا" الإمارات: 40.48% من السكان تلقوا لقاح "كورونا"
"الحوسني": قدّمنا نموذجًا متميزًا في احتواء الجائحة

الإمارات: 40.48% من السكان تلقوا لقاح

أعلنت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في الإمارات "تحقيق إنجاز صحي عالمي بتقديم الإمارات أكثر من خمسة ملايين جرعة من لقاح "كورونا"؛ حيث تم تقديمه إلى 40.48% من إجمالي السكان في الدولة".

وأكدت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي، الدكتورة فريدة الحوسني، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الإماراتية حول مستجدات فيروس "كورونا"، أن بلادها أظهرت جاهزية نوعية في التصدي لأزمة كورونا، وقدّمت نموذجًا متميزًا في احتواء الجائحة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قالت المتحدثة: إن نسبة تقديم اللقاح بلغت 52.56 جرعة لكل 100 شخص، وإن عدد الفحوص في الإمارات تجاوز أكثر من 28 مليون فحص.

وذكرت أن وزارة الصحة تُواصل توفير اللقاح مع إعطاء الأولوية لكبار السن المواطنين والمقيمين من أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، بالإضافة للتركيز على الجرعة الثانية لجميع فئات المجتمع التي تَلَقّت الجرعة الأولى من اللقاح في الفترة السابقة.

وأضافت "الحوسني": نجحنا في الوصول إلى تطعيم 48.46% من فئة كبار السن، وهو إنجاز يضاف لسجل الدولة، سعيًا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والمضاعفات الناتجة عن المرض؛ مما سيسهم في السيطرة على الفيروس، كما تم تقديم اللقاح إلى 40.48% من إجمالي السكان بالدولة؛ مما يتوافق مع الخطة الموضوعة لتوفير اللقاح لـ50% من إجمالي السكان، خلال الربع الأول من هذا العام.

وأشارت إلى أن اللقاحات هي الوسيلة المثلى لهزيمة الجائحة، وكلما ارتفعت نسبة التطعيم في المجتمع زادت نسبة المناعة.

وتابعت بالقول: ننصح جميع أفراد المجتمع بالالتزام وعدم التهاون بأخذ الجرعة الثانية؛ لضمان الحصول على أعلى معدل للوقاية من المرض.الإمارات الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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