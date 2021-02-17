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يزيد الراجحي يُنهي استعداده لخوض منافسة للراليات الصحراوية الباها

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متسلحًا بالخبرة الواسعة والموهبة التي صقلها خلال سنوات مشاركته في الراليات

يزيد الراجحي يُنهي استعداده لخوض منافسة كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

يستعد البطل السعودي يزيد الراجحي للمشاركة في باها دبي الدولي الذي سيقام في الفترة ما بين 18 و20 فبراير الجاري، متسلحًا بالخبرة الواسعة والموهبة التي صقلها خلال سنوات مشاركته في الراليات الصحراوية الطويلة والقصيرة في العالم. وسوف يستعين الراجحي بخدمات ملاحه السابق المخضرم الأيرلندي مايكل أور بديلًا عن الألماني ديرك فون تسيتيفيتس.

سَبَق وأن شارك "مايكل" مع "يزيد" في العديد من الفئات المختلفة من الراليات المحلية والدولية، آخرها كانت النسخة الأولى من بطولة تويوتا للراليات الصحراوية في 2019؛ حيث كان مساعدًا للراجحي في ثلاث جولات من أصل أربعة، وقد فاز الثنائي في جميع الجولات محققين بذلك لقب البطولة.

ويمثل رالي باها دبي الجولة الثانية من جولات للراليات الصحراوية القصيرة التسعة لموسم 2021؛ حيث تقدّر مسافة الرالي الإجمالية بـ426.68 كلم من أصل 387.18 كلم مقسمة إلى مرحلتين خاصتين، تتسم كل مرحلة فيها بالتحديات وخاصة الملاحية، وتبلغ مسافة المرحلة الخاصة الأولى 192كلم؛ بينما تبلغ مسافة المرحلة الخاصة الثانية 194كلم عبر الكثبان الرملية السبخة في صحراء القدرة.

ويتطلع أيقونة المملكة في المحركات، إلى المنافسة على المراكز الأولى واعتلاء منصات التتويج في ظهوره الأول في باها دبي الدولي، على متن سيارة تويوتا هايلوكس رباعية الدفع في فئة السيارات النموذجية، بألوان فريق "أوفر درايف للسباقات" الذي يتخذ من بلجيكا مقرًّا له.

وقال يزيد الراجحي عن مشاركته المرتقبة: "ستكون هذه مشاركتي الأولى في باها دبي الصحراوي ضمن كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة. أتطلع بشدة إلى العودة وراء عجلة القيادة وخوض التحدي الجديد الذي ينتظرنا في دولة الإمارات الشقيقة."

وأضاف قائلًا: "سعيد بعودة مساعدي مايكل أور بجانبي ونحن مستعدون لخوض تجربة مثيرة وجديدة في صحراء دبي، معنوياتنا عالية ونحن على أتم الاستعداد، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بهذا الرالي إن شاء الله، وندعو الله أن يجعل التوفيق حليفنا".

وتوجه الراجحي بالشكر للشريك الاستراتيجي، شركة عبداللطيف جميل للسيارات، وكلاء شركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.

كما وجّه الراجحي بالشكر لجميع متابعيه ومشجعيه بدأً بمواطنيه ومن أنحاء الوطن العربي والغربي.

وأبدى مايكل أور سعادته بعودته إلى فريق يزيد للسباقات قائلًا: "من الرائع أن أعود بجانب يزيد الراجحي في الفريق، إنها مثل العودة إلى المنزل. أتطلع إلى تحقيق الكثير من النجاح معًا".

يزيد الراجحي يُنهي استعداده لخوض منافسة كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

يزيد الراجحي يُنهي استعداده لخوض منافسة كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

يزيد الراجحي يُنهي استعداده لخوض منافسة كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

يزيد الراجحي يُنهي استعداده لخوض منافسة كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

يزيد الراجحي يُنهي استعداده لخوض منافسة كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

يزيد الراجحي يُنهي استعداده لخوض منافسة كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

يزيد الراجحي يُنهي استعداده لخوض منافسة كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

يزيد الراجحي يُنهي استعداده لخوض منافسة كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

يزيد الراجحي يُنهي استعداده لخوض منافسة كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

يزيد الراجحي يُنهي استعداده لخوض منافسة كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

يزيد الراجحي يُنهي استعداده لخوض منافسة كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

يزيد الراجحي بطل الراليات السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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