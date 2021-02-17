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صور أقمار صناعية.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة (ثلوج وأمطار)

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صور أقمار صناعية.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة (ثلوج وأمطار) صور أقمار صناعية.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة (ثلوج وأمطار)

مصراوي Masrawy

11:10 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، وجود سحب منخفضة ممطرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون مصحوبة بالبرد على بعض المناطق، وفقا لآخر صور من الأقمار الصناعية.

وقال خبراء بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن السحب المنخفضة الممطرة تمتد إلى المناطق الداخلية لتشمل مناطق من القاهرة وشمال الصعيد وسيناء مع تقدم ساعات النهار.

وتابع الخبراء: يوجد نشاط الرياح على جميع الأنحاء؛ يزيد الإحساس بالبرودة، ويثير الرمال والأتربة على لتصل إلى حد العاصفة على الأماكن المكشوفة وشمال الصعيد.

وأكد الخبراء أنه يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم ليسود طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحري بارد على السواحل الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً.

وأشار الخبراء إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على (القاهرة- الجيزة - القليوبية -الإسماعيلية- السويس- الشرقية-الغربية- المنوفية)، وأمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من (مطروح الإسكندرية -رشيد- بلطيم- دمياط - بورسعيد- كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية).

كما يوجد أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد على بعض المناطق (العريش- رفح- راس سدر- سانت كاترين)، وتشكل الثلوج على وسط سيناء، بجانب أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد (الفيوم- بني سويف).

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