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إثيوبيا تطلب دعما تركيا في نزاعها مع السودان

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إثيوبيا تطلب دعما تركيا في نزاعها مع السودان إثيوبيا تطلب دعما تركيا في نزاعها مع السودان

مصراوي Masrawy

11:23 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

(وكالات):

أكد المتحدث وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أن "بلاده ستشعر بالامتنان، في حال توسطت تركيا بينها وبين السودان، من أجل حل النزاع الحدودي القائم".

ولفت دينا مفتي إلى إمكانية حل الأزمة الحدودية بين البلدين في منطقة "الفشقة" الحدودية، بـ"الطرق الدبلوماسية"، مؤكدا أن "بلاده لا تفكر في الحرب في الوقت الحالي".

كما قال المتحدث وزارة الخارجية الإثيوبية: "سنشعر بالامتنان إذا عرضت تركيا القيام بدور الوساطة بيننا"، حيث أن الحدود السودانية الإثيوبية تشهد توترات منذ فترة.

وحول العلاقات الإثيوبية مع دول القرن الإفريقي، أشار مفتي إلى أن "إثيوبيا تمتلك علاقات رائعة مع كل أريتريا، وجيبوتي، الصومال، وكينيا، فضلا عن السودان، رغم الخلاف الحدودي"، لافتا إلى "استمرار أنشطة الإغاثة في إقليم تيجراي بعد انتهاء العملية العسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير الإقليم، وإلى أن المساعدات طالت 80% من أهالي المنطقة حتى الآن".

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