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.. إصابات "كورونا" اليومية تتراجع إلى ما دون الـ 13 ألفاً

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روسيا.. إصابات "كورونا" اليومية تتراجع إلى ما دون الـ 13 ألفاً .. إصابات "كورونا" اليومية تتراجع إلى ما دون الـ 13 ألفاً
لأول مرة منذ ما يزيد على 4 أشهر.. والعاصمة موسكو في المقدمة

روسيا.. إصابات

سجّلت السلطات الصحية الروسية، لليوم الثاني على التوالي، أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، منذ أكثر من أربعة أشهر.

ووفق " اليوم"، أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، رصد 12828 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ 24 الماضية، "مقابل 13233 إصابة في اليوم السابق"، ما يعدّ أدنى حصيلة منذ التاسع من أكتوبر.

وتتوزّع الإصابات الجديدة بين أقاليم روسيا الـ 85 كافة، وفي مقدمتها العاصمة موسكو "1282 حالة، أي أدنى حصيلة منذ 24 سبتمبر"، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ "1103 حالات"، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 10.1% من المرضى الجدد.

ورصدت السلطات الصحية الروسية، خلال اليوم الأخير، 467 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19"، مقابل 459 وفاة أمس، فيما تماثل 17919 مريضاً للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سُجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و112151 إصابة مؤكدة منها 81446 حالة وفاة و388123 حالة نشطة وثلاثة ملايين و642582 حالة شفاء.

وأُجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 10.75 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 277 ألفاً منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 611 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وسجّلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعاً تدريجياً ملحوظاً في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع.روسيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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