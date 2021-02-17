شكّلت خطورة على السكان.. مصادرة جِمال سائبة داخل مخططات سكنية بمكة

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"وقاد" أكد تكثيف الجولات للقضاء على الظواهر السلبية حفاظًا على الأرواح

صادرت الفِرَق الرقابية ببلدية جنوب مكة الفرعية، بالتعاون مع إدارة المجازر والجهات الأمنية، جِمالًا سائبة داخل المخططات السكنية، تشكل خطورة على السكان ومرتادي الطرق.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، أنه تم تسليم الجمال السائبة لمندوب إدارة المجازر؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك الجمال وفق الأنظمة والتعليمات؛ مؤكدًا تكثيف الجولات الرقابية، وتكثيف الجولات اليومية للقضاء على الظواهر السلبية، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على سلامة المواطنين والمقيمين.