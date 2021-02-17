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.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

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تم نقله إلى أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

تعرض الإعلامي المصري الشهير عمرو أديب، لحادث سير على طريق دهشور بمحافظة الجيزة، وتم نقله إلى أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر.

وحسب لصحيفة "اليوم السابع"، أسفَرَ الحادث عن إصابة "أديب" ببعض الكدمات البسيطة في الضلوع؛ إلا أن حالته الصحية مستقرة ولا يحتاج لتدخل جراحي.

وكان الحادث قد أسفر عن تهشم الواجهة الأمامية لسيارة الإعلامي عمرو أديب حسبما أظهرت الصور المتداولة.

فيما قال مصدر أمني: إن حادث السير الذي تَعَرّض له الإعلامي عمر أديب بمحور دهشور في نطاق مدينة 6 أكتوبر، جاء بعدما صدمت سيارته مسرعة من الخلف؛ مما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يده واصطدام سيارته بسيارة تسير أمامه وتهشم الجزء الأمامي من سيارته.

وأضاف المصدر أنه بمجرد وقوع الحادث، اتصل الأهالي بسيارة إسعاف نقلت الإعلامي الكبير عمرو أديب إلى المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة والكشف عن أسباب النهائية للحادث.

وأوضح المصدر أن رجال المباحث بقطاع 6 أكتوبر انتقلوا لموقع الحادث لسماع أقوال شهود العيان، ومن المقرر الانتقال إلى المستشفى لسماع أقوال الإعلامي عمرو أديب؛ بغرض الوقوف على ملابسات الواقعة بعد إجراء عمليات الفحص لموقع الحادث.

وتَلَقّت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا من الأهالي بتعرض سيارة الإعلامي عمرو أديب لحادث مرورى وإصابته.. وعلى الفور انتقلت قوة إلى المكان للكشف عن أسباب الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن عمرو أديب يقدم برنامج "الحكاية" على شاشة تليفزيون "إم بي سي "، وسبَقَ له تقديم عدد من البرامج التلفزيونية الناجحة عبر عدة قنوات، كما أن له تجارب سابقة في العمل الصحفي، وأيضًا التمثيل، وهو نجل كاتب السيناريو الراحل عبدالحي أديب وشقيق الإعلامي عماد الدين أديب.

تتمنى "سبق" الشفاء العاجل للإعلامي الكبير عمرو أديب، وأن يعود سريعًا لجمهوره.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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