أخبار عاجلة

آليات ميليشيات الزاوية تقتحم ميدان الشهداء وتهاجم مقار الداخلية بالعاصمة الليبية -
مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة -
القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض -
#صفر_تعامل_مع_تركيا .. مغردون يجددون دعوات المقاطعة وإحصائية تكشف حجم الخسارة التركية -
بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال -
وفاة 4 أشخاص بسبب عودة إيبولا في الكونغو -
اليوم.. محاكمة "سفاح الجيزة" في قضية قتل شقيقة زوجته -
القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض -
#صفر_تعامل_مع_تركيا .. مغردون يجددون دعوات المقاطعة وإحصائية تكشف حجم الخسارة التركية -
إصابات جديدة بين الوزراء..كم وزيرا في الحكومة أصيب أو مصابا بكورونا؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل "صور"

Print
واقعة شَهِدتها مدينة تركية صيف 2018.. ومطالبته بالتأمين كشفت عن تورطه

البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل

ألقى رجل تركي من مدينة "فتحية" التابعة لمحافظة "موغلا"، بزوجته الحامل من أعلى قمة جبلية، بعد أن تَوَجّهَا إليها لالتقاط صورة سيلفي.

وتم القبض على هاكان أيسال (40 عامًا) بتهمة قتله زوجته سمرا أيسال (32 عامًا) وطفلهما الذي لم يولد بعد، أثناء قضائهما عطلة في وادي الفراشة في موغلا التركية.

ونقلًا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ فقد اتهم "أيسال" بدفع زوجته الحامل في شهرها السابع في ذلك الوقت، من أعلى الجرف؛ حيث لقيت مصرعها هي والطفل على الفور، في يونيو 2018.

وبحسب ما نقله موقع "إرم نيوز" الإماراتي، كان الزوجان يلتقطان الصور معًا عند الجرف حين وقع الحادث؛ فيما يقول ممثلو الادعاء: إن "الحادث كان مدبرًا من قِبَل الزوج، حتى يتمكن من الاستفادة من التأمين الذي حصل عليه قبل وقت قصير من وفاة سمرا".

ووجهت المحكمة تهمة القتل العمد للزوج؛ حيث قالت إن "هاكان خَطّط لقتل زوجته؛ للحصول على التأمين ضد الحوادث الشخصية عن زوجته، والبالغ 400 ألف ليرة تركية؛ إذ يعد الزوج المستفيد الوحيد منه".

ويرى الادعاء أن السبب الوحيد وراء جلوس هاكان وزوجته على قمة الجرف مدة 3 ساعات، هو من أجل أن يتأكد من عدم وجود أي شخص آخر حولهما.

ويقول ممثلو الادعاء: إن الزوج بمجرد تأكده من أنه وزوجته وحدهما، دفعها من على الجرف بغية قتلها.

وبيّنت لائحة الاتهام أن هاكان طالب بالتأمين بعد فترة وجيزة من الحادث؛ لكن تم رفض طلبه بعد فتح التحقيق.

وقال شقيق الضحية: "عندما ذهبنا إلى مركز الطب الشرعي للحصول على الجثة، كان هاكان جالسًا في السيارة، ولم يكن يُبدي أي حزن".

البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
آليات ميليشيات الزاوية تقتحم ميدان الشهداء وتهاجم مقار الداخلية بالعاصمة الليبية

آليات ميليشيات الزاوية تقتحم ميدان الشهداء وتهاجم مقار الداخلية بالعاصمة الليبية

مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة

مصر: 55 وفاة بكورونا و608 إصابات خلال 24 ساعة

القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض

القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض

#صفر_تعامل_مع_تركيا .. مغردون يجددون دعوات المقاطعة وإحصائية تكشف حجم الخسارة التركية

#صفر_تعامل_مع_تركيا .. مغردون يجددون دعوات المقاطعة وإحصائية تكشف حجم الخسارة التركية

شبكة عيون الإخبارية