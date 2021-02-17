الدمام.. حملة تثقيفية تستهدف مرتادي الكورنيش للتوعية بكورونا

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تقديم النصائح الطبية للوقاية من الفيروس وتعزيز الوعي لدى المجتمع

أطلق مجمع الدمام الطبي والمراكز الصحية في الخُبر والدمام، الحملة التوعوية والتثقيفية بفيروس كورونا التي تهدف إلى الإسهام في رفع الوعي الصحي لدى مرتادي كورنيش الدمام والمجمعات التجارية، وتقديم النصائح الطبية للوقاية من الفيروس.

كما تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي لدى المجتمع بثقافة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والتثقيف الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس.