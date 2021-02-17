تفعيل وحدة الحسابات الفرعية للسياحة لرفع كفاءة العاملين بالقطاع

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مصراوي Masrawy

كتب يوسف عفيفي:

وافق مجلس إدارة صندوق السياحة، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على اعتماد تكلفة برنامج إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية للسياحة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والتخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث سيتم العمل بالتعاون بين الخبراء المتخصصين من الوزارتين بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتهدف الوحدة التي تضم في عضويتها نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالات الاقتصاد والإحصاء والسياحة، إلى رفع كفاءة العاملين بالوزارة وبناء قدراتهم في مجال الإحصاء السياحي والتوعية بأهمية مخرجات الوحدة المرتبطة بتشجيع السياحة المحلية وقياس مردودها على الاقتصاد المصري وكذلك دراسة خصائص السائحين الوافدين وتقييمهم للخدمات السياحية المقدمة وتقدير الدخل السياحي بعد الانتهاء من جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي تفعيل هذه الوحدة التي كانت متوقفة منذ عام 2017، في إطار تنفيذ محور التطوير المؤسسي في إطار الخطة التنفيذية لإستراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة التي تشمل مكونا خاصا بتوفير البيانات والاحصاءات السياحية الدقيقة.