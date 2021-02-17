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"التخصصات الصحية" تدفع بـ 345 مساعد طبيب أسنان للعمل في القطاع الصحي

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"التخصصات الصحية" تدفع بـ 345 مساعد طبيب أسنان للعمل في القطاع الصحي "التخصصات الصحية" تدفع بـ 345 مساعد طبيب أسنان للعمل في القطاع الصحي
الدفعة الأولى من البرنامج المنتهي بالتوظيف.. نُفذ في أكثر من 18 مركزاً تدريبياً

دفعت الهيئة للتخصصات الصحية، أمس، بأكثر من 340 خريجاً وخريجة يمثلون الدفعة الأولى من برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف إلى القطاع الصحي، وذلك خلال حفل التخرج الذي نظّمته الهيئة افتراضياً.

ويعد برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف، واحداً من البرامج التي أشرفت على تنفيذها الأكاديمية الصحية في الهيئة، بالشراكة مع وزارة الصحة، التي تهدف إلى تأهيل قوى عاملة من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تسهم في توطين القطاع الصحي، وتقوم على رفع كفاءة العاملين، وذلك تعزيزاً لبرنامج التحول الصحي في المملكة.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، أن برنامج مساعد طبيب أسنان هو أحد البرامج الرائدة في الأكاديمية الصحية التابعة للهيئة، حيث نُفذ في أكثر من 18 مركزاً تدريبياً تنوّعت بين القطاعين الحكومي والخاص على 9 مناطق داخل المملكة، مقدماً شكره للشركاء من جميع الجهات المشاركة على جهودهم في نجاح عملية التدريب، مهنئاً الخريجين والخريجات على النجاح والتخرج.الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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