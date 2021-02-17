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ننشر ضوابط حضور وتقييم طلاب المعاهد الأزهرية في الفصل الدراسي الثاني

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ننشر ضوابط حضور وتقييم طلاب المعاهد الأزهرية في الفصل الدراسي الثاني ننشر ضوابط حضور وتقييم طلاب المعاهد الأزهرية في الفصل الدراسي الثاني

مصراوي Masrawy

10:20 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن قواعد وضوابط إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة للعام الدراسي 2020 / 2021م.

وجاءت ضوابط حضور وتقييم الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني كما يلي:

1) يحق للطالب الحضور مع مراعاة التباعد واتباع الضوابط الاحترازية، أو استكمال الدراسة عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية التي أتاحها الأزهر الشريف لطلابه عبر صفحاته وقنواته ومواقعه الرسمية على أن يقر ولي الأمر باكتفاء الطالب بهذه المنصات التعليمية.

2) إتاحة تأجيل العام الدراسي لمن يرغب في ذلك بتقديم اعتذار رسمي من ولي أمر الطالب لمن يرغب دون احتسابه عام رسوب.

3) يُجرى تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021م وفق اختبار شهري إلزامي لجميع الصفوف في المواد الدراسية كلها نهاية أشهر: مارس وأبريل ومايو.

4) توضع امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام عن طريق التنسيق بين مستشاري المواد الدراسية بقطاع المعاهد الأزهرية ورؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية.

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