"البحوث الإسلامية" ينعى الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

نعى مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء والذي وافته المنية اليوم.

وأكد المجمع أن الفقيه -رحمه الله- أسهم بدور كبير في الفقه الإسلامي، وخدمة العلم وأهله من خلال دروسه بالجامعة والجامع الأزهر الشريف، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة، بالإضافة إلى خدمة الإسلام وأهله من خلال جهوده المختلفة. ​

وتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الراحل بصفة خاصة، وتلاميذه من طلاب العلم ومحبيه في جميع أنحاء العالم بصفة عامة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع في صحيفة حسناته.