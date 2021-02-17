★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أثينا - أ ش أ

عقد مجلس الوزراء اليوناني اجتماعا استثنائيا لبحث سبل الاستجابة لعاصفة "ميديا" الثلجية التي تضرب اليونان حاليا وأدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وانقطاع التيار الكهربائي وتعطيل حركة المرور بشكل كبير في أنحاء متفرقة من البلاد.

وقال كوستاس لاجوفاردوس، مدير الأبحاث في المرصد الوطني لأثينا- في تصريحات نشرتها صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني- إننا نشهد حاليا في منطقة أتيكا، التي تضم العاصمة أثينا، تساقطا غزيرا للثلوج، لم نشهده منذ سنوات عديدة.

وحذر لاجوفاردوس من أنه على الرغم من تحسن الأحوال الجوية قليلا خلال الساعات الماضية، إلا أن تساقط الجليد سيستمر حتى يوم غد الخميس، مشيرا إلى أنه بينما سجلت أثينا درجة حرارة قدرها -5 درجات مئوية تحت الصفر، كانت المناطق الشمالية أكثر برودة؛ حيث سجلت مدينة فلورينا، في الشمال الغربي، -22 درجة مئوية تحت الصفر في صباح يوم أمس الثلاثاء.

وتسبب تساقط الثلوج بكثافة في أثينا تعطيل وسائل النقل العام، من بينها توقف الحركة في مترو الأنفاق والسكك الحديدية، فيما أعلنت الحكومة قبل ساعات إغلاق الطريق السريع الوطني الرئيسي بين الشمال والجنوب أمام حركة المرور.

وكانت وزارة الصحة اليونانية قد أعلنت أمس إلغاء برامج التطعيم المضاد لجائجة فيروس كورونا المستجد في منطقة أتيكا بسبب سوء الأحوال الجوية، على أن يتم إبلاغ المواطنين بالموعد الجديد فور تحديده.