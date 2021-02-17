أخبار عاجلة

القبض على قائد مركبة يمارس التفحيط وعكس السير بشكل متهور بالرياض -
#صفر_تعامل_مع_تركيا .. مغردون يجددون دعوات المقاطعة وإحصائية تكشف حجم الخسارة التركية -
إصابات جديدة بين الوزراء..كم وزيرا في الحكومة أصيب أو مصابا بكورونا؟ -
مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك -
غينيا تؤجل عملية التطعيم ضد الإيبولا بسبب الظروف الجوية السيئة -
الرئيس الروسي يلتقي نظيره البيلاروسي لتطوير الشراكة الاستراتيجية -
بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال -
"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

اليونانية تعقد اجتماعا استثنائيا لبحث سبل مواجهة عاصفة "ميديا" الثلجية

Print
الحكومة اليونانية تعقد اجتماعا استثنائيا لبحث سبل مواجهة عاصفة "ميديا" الثلجية اليونانية تعقد اجتماعا استثنائيا لبحث سبل مواجهة عاصفة "ميديا" الثلجية

مصراوي Masrawy

10:14 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

أثينا - أ ش أ

عقد مجلس الوزراء اليوناني اجتماعا استثنائيا لبحث سبل الاستجابة لعاصفة "ميديا" الثلجية التي تضرب اليونان حاليا وأدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وانقطاع التيار الكهربائي وتعطيل حركة المرور بشكل كبير في أنحاء متفرقة من البلاد.

وقال كوستاس لاجوفاردوس، مدير الأبحاث في المرصد الوطني لأثينا- في تصريحات نشرتها صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني- إننا نشهد حاليا في منطقة أتيكا، التي تضم العاصمة أثينا، تساقطا غزيرا للثلوج، لم نشهده منذ سنوات عديدة.

وحذر لاجوفاردوس من أنه على الرغم من تحسن الأحوال الجوية قليلا خلال الساعات الماضية، إلا أن تساقط الجليد سيستمر حتى يوم غد الخميس، مشيرا إلى أنه بينما سجلت أثينا درجة حرارة قدرها -5 درجات مئوية تحت الصفر، كانت المناطق الشمالية أكثر برودة؛ حيث سجلت مدينة فلورينا، في الشمال الغربي، -22 درجة مئوية تحت الصفر في صباح يوم أمس الثلاثاء.

وتسبب تساقط الثلوج بكثافة في أثينا تعطيل وسائل النقل العام، من بينها توقف الحركة في مترو الأنفاق والسكك الحديدية، فيما أعلنت قبل ساعات إغلاق الطريق السريع الوطني الرئيسي بين الشمال والجنوب أمام حركة المرور.

وكانت وزارة الصحة اليونانية قد أعلنت أمس إلغاء برامج التطعيم المضاد لجائجة المستجد في منطقة أتيكا بسبب سوء الأحوال الجوية، على أن يتم إبلاغ المواطنين بالموعد الجديد فور تحديده.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إصابات جديدة بين الوزراء..كم وزيرا في الحكومة أصيب أو مصابا بكورونا؟

إصابات جديدة بين الوزراء..كم وزيرا في الحكومة أصيب أو مصابا بكورونا؟

مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصرع 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا

"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية