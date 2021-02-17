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عيادتان للأسنان في فيلتين سكنيتين.. "صحة الرياض" تضبط وتتوعّد

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تفتقران إلى أدنى الاشتراطات الصحية والأجهزة الأمنية أوقفت المخالفين

عيادتان للأسنان في فيلتين سكنيتين..

ضبطت "صحة الرياض"، بالتعاون مع الأجهزة الامنية، عمالة وافدة قامت بتشغيل عيادات منزلية مخالفة للأسنان في فيلتين سكنيتين.

وأوضحت "صحة الرياض"، أنه بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني؛ وبناءً على بلاغ ورد لإدارة الالتزام، وتمّ التفاعل معه، تمّ الوقوف على الموقعين المخالفين وضبطهما، حيث تمّ ضبط عمالة مخالفة تعمل في مهنة طب الأسنان في عيادتين خاصتين بها وذلك بشكل مخالف، وغير مخوّل لها مزاولة المهنة أو ترخيص للعيادة.

وأعلنت "صحة الرياض" توقيفهم مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمهم إلى الشرطة لإحالتهم للنيابة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيالهم.

وشددت "صحة الرياض" أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة في الإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

ووفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، فإنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل: مَن زاول المهن الصحية دون ترخيص، ومَن قدّم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة المهن الصحية، ومَن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة، ومَن انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومَن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوافر لديه سبب مشروع لحيازتها، مَن تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

ونوّهت إلى أنها تواصل الجولات التفتيشية، التي تنفّذها الفرق المختصّة بالالتزام، وكذلك ما يصل من بلاغات من قِبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937.

صحة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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