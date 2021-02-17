نعمة تطلب خلع زوجها: "مضيع فلوسه على البوزو والشيبسي"

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مصراوي Masrawy

كتبت - فاطمة عادل :

أقامت" نعمة" دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، مبررة طلبها "جوزي مضيع فلوسه على البوزو والشيبسي، وبيلف على كل المحلات قبل مايطلع عشان البوزو اللي بيكسب ".

وقالت "نعمة. س" (33 سنة)، ربة منزل: "تزوجت من "علاء" 36 سنة، صاحب محل لبيع ملابس أطفال، زواج تقليدي، لكونه شقيق زوج أختي الأكبر، لمجرد طاعة أهلى ولم أعلم بطباعه الغريب، ولاحظت مع الوقت أسلوبه وطريقته فى التعامل مع الآخرين. استمر زواجنا 3سنوات، وأثمر عنه إنجابي لطفلة تبلغ من العمر سنتين".

وأضافت أنها عاشت أجمل أيام عمرها في بدايه الزواج، ثم تساءلت عن زيارته اليومية للسوبر ماركت الموجود أسفل منزلنا وصرف ما يقرب 200جنيه على البوزو والشيبسي فقط، فاندهشت لكن لم تصارحه بالتصرفات التي اعتبرتها "طفولية".

وتابعت: "وقعت بيننا مشادة كلامية حادة بعد إنجابي طفلتي بسبب استمرار أسلوبه الغريب حتى مع طفلته، فكلما تمسكت طفلتنا بشيء من مأكولاته يقوم ببلعها بسرعة حتى لا تأخذها منه وشعرت وقتها بالضيق والاختناق".

تتذكر "نعمه" لحظة انفصالها والتي قررت فيها إنهاء زواجهما: نقلت إقامتى لمنزل أهلي وطالبته بالتغير، لكنه لم ينتبه لكلماتى ولا يفكر في مصالحتي، فزوجي يريد المعيشة بمنزلها بمفرده حتى يكون قادر على فعل ما يريده".

ولجأت بعدها إلى محكمة الأسرة في التجمع الخامس وقامت برفع دعوى خلع حملت رقم 19 لسنة 2020 ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.