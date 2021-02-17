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المسند: سحب ممطرة على عدة أجزاء تتزامن مع الاضطراب الجوي

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المسند: سحب ممطرة على عدة أجزاء تتزامن مع الاضطراب الجوي المسند: سحب ممطرة على عدة أجزاء تتزامن مع الاضطراب الجوي
قال: تكون الرياح السطحية نشطة ومثيرة للغبار في معظم النصف الشمالي

المسند: سحب ممطرة على عدة أجزاء تتزامن مع الاضطراب الجوي

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: متوقع اليوم أن تكون الرياح السطحية نشطة ومثيرة للغبار في معظم النصف الشمالي من #السعودية، ويتزامن هذا مع اضطراب جوي فوق البر والبحر، مصاحبًا لمرور مركز للضغط الجوي المنخفض شمال السعودية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من المتوقع اليوم أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مناطق: شمالي وغربي منطقة الرياض و#القصيم وشمالي #الشرقية و#مكة و#الباحة و#عسير وشرقي #حائل وجنوبي #المدينة.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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