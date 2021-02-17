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سيناريو الهطولات والبرد وصولاً للرياض.. الحصيني: بدأ تأثير "العملاق"

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قال: تبدأ الحرارة تدريجياً بالانخفاض على مناطق عدة.. من 7 إلى 11 درجة

سيناريو الهطولات والبرد وصولاً للرياض.. الحصيني: بدأ تأثير

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ تشكّل #منخفض_عملاق على شرق المتوسط وبدأ تأثيره عليها وعلى وشمال المملكة.

وقال عبر تويتر: انخفاض في الحرارة، فجر اليوم، على مناطق: تبوك والحدود الشمالية والجوف والمدينة المنوّرة، متوقع مزيد من الانخفاض في الحرارة عليها؛ لتكون الأجواء تميل للبرودة وتزداد البرودة شمالاً لتصبح باردة جداً.

وأضاف: متوقع من اليوم الأربعاء أن تبدأ الحرارة تدريجياً في الانخفاض على مناطق: مكة المكرّمة، وحائل، فالقصيم، ومقدار الانخفاض من"7" لـ "11" درجة عمّا سجّلته أمس الثلاثاء.

وتابع: متوقع خلال الـ"36"ساعة من اليوم الأربعاء، ثلوج على مرتفعات تبوك والشمالية، ومتوقع اليوم -بإذن الله- أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والقصيم وجنوبي المدينة المنوّرة وحائل وشمالي الرياض والشرقية، ثم تمتد الأمطار - بإذن الله - من الخميس 1442/7/6هـ، إلى الباحة ونجران وعسير، وصولاً إلى الرياض، بما فيها العاصمة الرياض فالشرقية.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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