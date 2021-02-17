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إسبانيا.. التحقيق مع حزب "فوكس" القومي المتطرف بتهمة معاداة الإسلام والمسلمين

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إسبانيا.. التحقيق مع حزب "فوكس" القومي المتطرف بتهمة معاداة الإسلام والمسلمين إسبانيا.. التحقيق مع حزب "فوكس" القومي المتطرف بتهمة معاداة الإسلام والمسلمين
في دعوى رفعتها المنظمات الإسلامية

إسبانيا.. التحقيق مع حزب

أعلنت السلطات الإسبانية شروعها في التحقيق مع قيادة حزب "فوكس" القومي المتطرف، بتهمة معاداة المسلمين والإسلام في حملته الانتخابية.

وكان الحزب الإسباني قد اعتبر في حملته الانتخابية بإقليم كتالونيا؛ الذي يعيش فيه 2.1 مليون مسلم، أن "الأسلمة تشكّل خطراً على القيم الإسبانية والأوروبية"، وأن "عداء المسلمين أمرٌ واجب".

ووردت في الخطاب الانتخابي للحزب المتطرف، الدعوة إلى عداء المسلمين ورفع شعار "لا للأسلمة".

وكان اتحاد الجمعيات الإسلامية، وفيدرالية المجلس الإسلامي، والفيدرالية الإسلامية، قد رفعوا دعوى ضد الحزب بتهمة الترويج لعداء المسلمين.

وعلّقت شركة "تويتر" الحساب الرسمي لحزب "فوكس"، بسبب تغريدة عن المسلمين "انتهكت قواعد خطاب الكراهية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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