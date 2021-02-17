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رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق تُدين المحاولات الطائشة لتأجيج التوترات وتهديد الاستقرار

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رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق تُدين المحاولات الطائشة لتأجيج التوترات وتهديد الاستقرار رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق تُدين المحاولات الطائشة لتأجيج التوترات وتهديد الاستقرار
دعت إلى التعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة للعدالة

رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق تُدين المحاولات الطائشة لتأجيج التوترات وتهديد الاستقرار

أدانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس بلاسخارت، الهجوم الصاروخي الذي وقع في أربيل؛ واصفة إياه بالمحاولة الطائشة لتهديد استقرار العراق.

وتناولت بلاسخارت، في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، لمناقشة الوضع في العراق، ملف الانتخابات التي تم تغيير موعدها والحالة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

وأشارت إلى أن هذه المحاولات الطائشة لتأجيج التوترات، تُشكّل تهديدات خطيرة لاستقرار العراق؛ داعية إلى التعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة للعدالة.

وشددت بلاسخارت، على أن العلاقة الإيجابية والمستقرة بين العراق الاتحادي وإقليم كردستان، أمر ذو أهمية مطلقة لاستقرار البلد بأكمله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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