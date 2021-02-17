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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق "الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق
تنشط الرياح السطحية على الجوف والحدود الشمالية وتبوك

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (حائل، القصيم، مكة المكرّمة، الرياض، الشرقية، المدينة المنوّرة)، كما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، تبوك).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 -50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر مائج، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على جنوبية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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