حدث ليلاً| ارتفاع إصابات كورونا واللقطات الأولى لحادث عمرو أديب

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مصراوي Masrawy

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 135670 حالة حتى اليوم.

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سانت كاترين تتزين بالأبيض وزائروها يحتفلون تحت الثلج (صور)

تساقطت الثلوج مساء الثلاثاء على مدينة سانت كاترين، بينما سجلت درجات الحرارة 3 درجات تحت الصفر.

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مجلس الوزراء السعودي يطلع على رسالة خطية من الملك سلمان إلى السيسي

عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء.

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حادث دهشور.. عمرو أديب يغادر المستشفى

كشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء، أن الإعلامي عمرو أديب غادر منذ قليل مستشفى دار الفؤاد، بعد خضوعه لإجراء الكشف الطبي وفحوصات لازمة للاطمئنان على حالته الصحية. ذلك بعد تعرضه لحادث تصادم على طريق وصلة دهشور بأكتوبر.

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ننشر صورة السيارة الثانية في حادث عمرو أديب بأكتوبر

دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش إغاثة لرفع حطام حادث تصادم سيارة ربع نقل وملاكي قيادة الإعلامي عمرو أديب بمدينة 6 أكتوبر.

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الفقر والإدمان يضعان سوهاج في الصدارة.. وأبناؤها في انتظار "حياة كريمة"

على رأس قائمة المحافظات الأعلى في نسبة التدخين وتعاطي المواد المخدرة، حلّت محافظة سوهاج، مسجّلة نسبة 12.2% في تعاطي المخدرات، لتحتل الترتيب الأول، فيما حلت ثانية، بعد محافظة المنيا، في نسبة التدخين التي بلغت 47.4%، وفق مسح أجري على 30 ألف أسرة للشريحة العمرية من 12 سنة حتى 60 سنة بكافة محافظات الجمهورية، وفق ما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، الثلاثاء.

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37 ثانية صادمة.. اللقطات الأولى من موقع حادث تصادم عمرو أديب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من موقع حادث تصادم سيارتين إحداها ملاكي قيادة الإعلامي عمرو أديب بمدينة 6 أكتوبر.

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‏‏ترامب يهاجم ماكونيل: دمية في يد الديمقراطيين وزعيمهم شومر

‏هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في بيان مساء الثلاثاء، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

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مصدر يكشف الحالة الصحية لعمرو أديب بعد حادث وصلة دهشور

أجريت المعاينة الأولية لحادث اصطدام سيارة الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" بسيارة ربع نقل على طريق وصلة دهشور في مدينة السادس من أكتوبر. وهو الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ونقل إثره أديب إلى المستشفى.

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التعليم: الحالة الوبائية لكورونا تحدد موعد امتحانات الدبلومات الفنية

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، عن موعد إجراء امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2021.

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الصحة العالمية: انخفاض عدد الإصابات الأسبوعية بكورونا بمقدار نصف مليون حالة

أفادت منظمة الصحة العالمية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء في جنيف بأن العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا انخفض الأسبوع الماضي إلى 2.7 مليون إصابة، وهو ما يقل بنحو 500 ألف إصابة عن الأسبوع السابق.

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