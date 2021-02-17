37 ثانية صادمة.. اللقطات الأولى من موقع حادث تصادم عمرو أديب

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من موقع حادث تصادم سيارتين إحداها ملاكي قيادة الإعلامي عمرو أديب بمدينة 6 أكتوبر.

ويظهر المقطع الذي لا تتجاوز مدته 37 ثانية آثار الحادث والتلفيات الناتجة عن شد الاصطدام خاصة الجزء الأمامي الذي تهشم بالكامل.



جهود البحث والتحري التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، توصلت إلى إصابة سائق السيارة ربع نقل أيضًا ونقله إلى المستشفى للعلاج، وحالته مستقرة.

وكشفت المعاينة الأولية تهشم الجزء الأمامي بالكامل من شدة الاصطدام في الوقت الذي مصدر مطلع حالة السيارة "مش نافعة تاني"، مؤكدا استقرار حالة "أديب" الصحية، وتلقيه العلاج اللازم.

وانتقل رجال المباحث رفقة المرور إلى موقع الحادث للمعاينة، وتحديد المسؤولية الجنائية بخصوص المتسبب في الواقعة.



تلقى مدير قطاع أكتوبر إشارة من الخدمات المعينة بطريق وصلة دهشور بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود مصابين.

ووجه العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بسرعة الانتقال إلى محل الحادث تحت إشراف العقيد عمرو حجازي مفتش الفرقة.

وانتقلت قوة من ضباط المباحث إلى محل البلاغ، وتبين اصطدام سيارة ملاكي قيادة الإعلامي عمرو أديب بأخرى ربع نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز.

وأسفر الحادث عن تهشم الجزء الأمامي للسيارة، وإصابة مقدم برنامج "الحكاية" عبر شاشة "إم بي سي مصر" ونقله إلى مسشفى دار الفؤاد نتيجة إصابته بكدمات وسحجات بالجسم، ومن ثم خضوعه لفحص شامل لإعداد تقرير طبي وافٍ.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.​