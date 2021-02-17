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السيارة تهشمت.. تفاصيل إصابة عمرو أديب في حادث تصادم بأكتوبر

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السيارة تهشمت.. تفاصيل إصابة عمرو أديب في حادث تصادم بأكتوبر السيارة تهشمت.. تفاصيل إصابة عمرو أديب في حادث تصادم بأكتوبر

مصراوي Masrawy

12:52 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة ملابسات إصابة الإعلامي عمرو أديب في حادث تصادم، وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

تلقى مأمور قسم ثان الشيخ زايد إشارة من الخدمات المعينة على طريق وصلة دهشور بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب.

وجه العميد علاء فتحي، رئيس قطاع أكتوبر، بسرعة الانتقال إلى محل الحادث، تحت إشراف العقيد عمرو حجاز مفتش الفرقة.

انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل البلاغ، وتبين اصطدام سيارة ملاكي قيادة الإعلامي عمرو أديب بأخرى ربع نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز.

أسفر الحادث عن تهشم الجزء الأمامي للسيارة، وإصابة مقدم برنامج "الحكاية"، الذي نُقل إلى مسشفى دار الفؤاد.
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