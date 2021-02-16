نشرة الحوادث.. محاكمة "سفاح الجيزة" وريهام سعيد تُعيد سما المصري للمحكمة

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مصراوي Masrawy

القاهرة - (مصراوي)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "مصراوي" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

13 أبريل.. محاكمة طبيب أسنان بتهمة هتك عرض أربعة رجال

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 13 أبريل المقبل، لمحاكمة طبيب أسنان اتهم بهتك عرض 4 رجال بالقوة، أمام الدائرة13 جيزة. اليكم التفاصيل

تأجيل محاكمة سما المصري في سبّ ريهام سعيد لـ 23 فبراير

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الراقصة سما المصري في اتهامها بسبّ ريهام سعيد وإرسال عبارات خادشة لها، لجلسة 23 فبراير الجاري. اضغط للتفاصيل

حكم نهائي بتعويض شاب مصاب بـ "فيروس سي" 20 ألف جنيه وعلاجه على نفقة الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص دائرة التأمين الصحي، برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن رقم 78938 لسنة 62 ق عليا المقام من وزارة الصحة، ضد الشاب (م. ف. ا) المصاب بفيروس سي. اضغط للتفاصيل

تفاصيل محاكمة "سفاح الجيزة" في اتهامه بالقتل العمد

قررت الدائرة 27 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد علي يونس، رئيس محكمة الجنايات، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي، في القضية رقم 5612 لسنة 2021 جنايات الهرم، والمعروفة إعلاميا بـ "سفاح الجيزة". اضغط للتفاصيل

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "خلية أحرار الشام"

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام" في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أ. د. ط العجوزة، والمقيدة برقم.290 حصر أمن الدولة العليا، لجلسة 15 مارس المقبل. اضغط للتفاصيل