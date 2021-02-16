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سفير سلطنة عُمان بالقاهرة يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية

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سفير سلطنة عُمان بالقاهرة يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية سفير سلطنة عُمان بالقاهرة يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية

مصراوي Masrawy

08:46 م الثلاثاء 16 فبراير 2021


- (أ ش أ)

قدم السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى مصر، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية سامح شكري .
وذكرت سفارة سلطنة عمان بالقاهرة، فى بيان صحفي، أن شكري أشاد، خلال لقائه بسفير السلطنة، بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وبدور السلطنة البناء على مختلف الأصعدة العربية والدولية.
وأكد شكرى أن السفير الرحبي سيلقى كل الدعم لتعزيز العلاقة بين البلدين.
بدوره، قدم السفير عبد الله الرحبي الشكر لوزير الخارجية على حسن الاستقبال، ونقل له تحيات وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وتمنياته له بالصحة والمزيد من التقدم والرقي لمصر الشقيقة وشعبها في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح .

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