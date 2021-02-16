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العراق يدعو لتطوير التعاون مع حلف الناتو لمواجهة الإرهاب

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العراق يدعو لتطوير التعاون مع حلف الناتو لمواجهة الإرهاب العراق يدعو لتطوير التعاون مع حلف الناتو لمواجهة الإرهاب

مصراوي Masrawy

08:40 م الثلاثاء 16 فبراير 2021


بغداد - (د ب أ)

دعا رئيس العراقية القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء إلى تطوير التعاون بين العراق وحلف شمالي الأطلسي "ناتو" لمواجهة الإرهاب.

وقال الكاظمي ، خلال اتصال هاتفي تلقاه من من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج: "علينا تطوير التعاون مع الناتو في ظل مواصلة القوات الأمنية العراقية عملياتها العسكرية في مواجهة الإرهاب، وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية"بحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

من جانبه، أشاد الأمين العام للناتو بخطوات الحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكد دعم الناتو للعراق في جهود ملاحقة التنظيمات الإرهابية.

وعبر ستولتنبرج عن إعجاب دول الناتو بخطوات الحكومة العراقية في التزامها بالنهج الإصلاحي الذي اعتمدته، ومضت بتنفيذه للنهوض بواقع البلاد.

وتم خلال الاتصال بحث التعاون المشترك بين العراق وحلف الناتو وسبل تعزيزه، ولاسيما ما يخص تقديم الدعم للمؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية في مجالات التدريب، والمشورة، والتعاون الاستخباري على وفق أولويات وتوجيهات الحكومة العراقية وبما يحفظ سيادة العراق.

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