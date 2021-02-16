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"الإحصاء": ارتفاع مؤشر الجملة بنسبة 6% بالمملكة على أساس سنوي

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سجلت المنتجات المعدنية أكبر زيادة بجانب تأثير رفع ضريبة القيمة المضافة

كشفت دراسة أعدّتها الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع مؤشر الجملة على أساس سنوي بنسبة 6% في يناير 2021م، مقارنة بنظيره من العام الماضي على أساس سنوي، وهو أعلى من المعدل في الشهر السابق (ديسمبر 2020م)؛ الذي كان (+5.2%).

وتفصيلاً، أوضحت الدراسة أن ارتفاع المؤشر بشكل رئيس بسبب ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة (14.7%+)؛ وذلك نظراً لثقلها في المؤشر، بالإضافة إلى التأثير العام لرفع ضريبة القيمة المضافة من %5 إلى %15 والذي بدأ تطبيقه منذ مطلع شهر يوليو 2020م.

ومن ناحية أخرى كان انخفاض أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 5.1٪ هو أحد أهم العوامل التي قلّلت من تضخم أسعار الجملة مقارنة بشهر يناير 2020م.

التغير السنوي

وفق الدراسة، فقد سجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات أكبر زيادة في أسعار الجملة بنسبة %14.7 خلال الاثني عشر شهراً الماضية حتى شهر يناير 2021م، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة (25.2%+)، وكذلك ارتفاع أسعار معدات النقل بنسبة (%13.0+).

وسجل باب المنتجات الزراعية وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 13.9٪ متأثرة بارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة (27.9+٪)، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة (8.7+٪)، وسجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعا نسبته 11.7٪ نتيجة لارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة (12.9+٪)، وارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة (14.1+٪).

وسجل باب الخامات والمعادن ارتفاعاً نسبته 11.5٪ نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة (11.5+٪)، في حين سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل انخفاضا أسعاره بنسبة 5.1-٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة (17.4-٪).

أسعار الجملة

ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 1.0٪ على أساس شهري في شهر يناير 2021م، متأثرة بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة (1.4+٪) عن الشهر السابق؛ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة (3.5+٪)، في حين سجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعا بنسبة (1.1+٪) وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة (4.9+٪)، كذلك سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك وباب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً على التوالي بنسبة (0.1+٪)، وسجل باب الخامات والمعادن انخفاضاً بنسبة 0.7٪.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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