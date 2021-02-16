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البيت الأبيض:سنزيد من إمدادات لقاح كورونا الأسبوعية إلى الولايات

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البيت الأبيض:سنزيد من إمدادات لقاح كورونا الأسبوعية إلى الولايات البيت الأبيض:سنزيد من إمدادات لقاح كورونا الأسبوعية إلى الولايات

مصراوي Masrawy

08:39 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية جين ساكي اليوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس جو بايدن ستزيد مرة أخرى من إمدادات لقاح المستجد (كوفيد-19) الأسبوعية التي يتم إرسالها إلى مختلف الولايات.

وأوضحت ساكي، في مؤتمر صحفي بواشنطن اليوم، حسبما نقلت "سي إن إن" الأمريكية، أن منسق البيت الأبيض جيف زينتس أبلغ المسؤولين خلال مكالمة هاتفية أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن ستزيد من إمدادات اللقاح إلى 13.5 مليون جرعة أسبوعيًا للولايات.

وأضافت ساكي أن الإدارة سوف "تضاعف من الإمدادات لبرنامج الصيدلة لدينا".. لافتة إلى أنه سيتم إرسال مليوني جرعة هذا الأسبوع إلى الصيدليات في جميع أنحاء البلاد، وأشارت إلى أنه "في النهاية، ستوفر أكثر من 40 ألف صيدلية في جميع أنحاء البلاد اللقاحات".

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