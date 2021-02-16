أخبار عاجلة

مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية -
"المالية والعدل والصناعة".. إصابة 3 وزراء في الحكومة بفيروس كورونا -
"الإرياني": الحوثي تسبَّب في فشل المشاورات المرتبطة بتبادل الأسرى والمختطفين -
بعد حادث نيجيريا.. تحطُّم طائرة عسكرية أخرى شرقي المكسيك -
"توكلنا".. تطويع عملي للتقنيات في محاربة "كورونا".. والمجتمع يتفاعل -
55 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد -
أيصحح بايدن أخطاء أوباما في سوريا.. "قيصر "2 آت -
رمــز العـدالـة..!! -
شاهد.. مقطع تأثر "السديس" خلال إمامته لصلاة العشاء بالحرم المكي -
في الملعب المعلق بـ"حشر جازان".. مارِس كرة القدم فوق سحابة من الضباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مستشفى ظلم يعلن حالة الطوارئ ويساهم في إنقاذ 16 مصاباً في مرورية متفرقة

Print
مستشفى ظلم يعلن حالة الطوارئ ويساهم في إنقاذ 16 مصاباً في حوادث مرورية متفرقة مستشفى ظلم يعلن حالة الطوارئ ويساهم في إنقاذ 16 مصاباً في مرورية متفرقة
فرق إسعافية وطبية باشرت مواقع الحوادث بالتعاون مع الهلال الأحمر

مستشفى ظلم يعلن حالة الطوارئ ويساهم في إنقاذ 16 مصاباً في حوادث مرورية متفرقة

أعلن مستشفى ظلم العام خلال هذا الأسبوع حالة الطوارئ ليومين متتاليين، لاستقباله 16 حالة إصابة ناتجة عن مرورية مختلفة وقعت على طريق "الطائف- الرياض".

وفور تلقيه بلاغات الحوادث استدعى مستشفى ظلم العام كل أطقمه الطبية ورفع جاهزية جميع أقسامه، وبعث بفرقة إسعافية لمواقع الحوادث، حيث شارك فرق الهلال الأحمر في عملية إسعاف المصابين ونقلهم للمستشفى.

واستقبل مستشفى ظلم 9 حالات إصابة في حادث مروري وقع على مقربة من مركز ظلم، حيث بعث فرقتين إسعافيتين مجهزتين للموقع وتم نقل 6 حالات للمستشفى، فيما نقلت فرق الهلال الأحمر 3 حالات كما استقبل المستشفى حالة إصابة لحادث مروري وقع بعد وقت قصير من الحادث الأول.

وساهمت الإجراءات الإسعافية والرعاية السريعة في إنقاذ حالات المصابين، الذين قدمت لهم الإسعافات والخدمات والرعاية الطبية لهم.
وفي حادث مروري ثالث وقع مساء أمس الأول بالقرب من قرية الحفيرة، سجلت حالة وفاة فيما استقبل مستشفى ظلم 6 حالات إصابة، وشاركت فرق المستشفى في مباشرة إنقاذ وإسعاف الحالات بالموقع.
وقدمت للحالات الإجراءات الإسعافية، فيما تم نقل 3 حالات إلى مستشفيات الطائف بعد إجراء الإسعافات الأولية نظراً لحاجتها للمزيد من الرعاية الطبية المتقدمة.
وقرر أطباء مستشفى ظلم إدخال ثلاث حالات إلى قسم التنويم ولازالت تتلقى الرعاية الطبية.

يُشار إلى أن مستشفى ظُلم العام يقدّم خدماته الطبية والإسعافية لسكان أكثر من ٦٠ مركزاً وقرية وهجرة، بالإضافة إلى المسافرين؛ حيث يقع المستشفى على عدة طرق رئيسة؛ منها طريق "الطائف-الرياض" السريع، وطريق الحجاز القديم، وطريق الجنوب الجديد "ظُلم-الخرمة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نشرة الحوادث المسائية.. تصالح وزير أسبق وحريق بـ"التوحيد والنور" ومقتل شاب في الصف

نشرة الحوادث المسائية.. تصالح وزير أسبق وحريق بـ"التوحيد والنور" ومقتل شاب في الصف

نشرة الحوادث.. محاكمة "سفاح الجيزة" وريهام سعيد تُعيد سما المصري للمحكمة

نشرة الحوادث.. محاكمة "سفاح الجيزة" وريهام سعيد تُعيد سما المصري للمحكمة

مستشفى ظلم يعلن حالة الطوارئ ويساهم في إنقاذ 16 مصاباً في حوادث مرورية متفرقة

مستشفى ظلم يعلن حالة الطوارئ ويساهم في إنقاذ 16 مصاباً في حوادث مرورية متفرقة

مستشفى ظلم يعلن حالة الطوارئ ويساهم في إنقاذ 16 مصاباً في حوادث مرورية متفرقة

مستشفى ظلم يعلن حالة الطوارئ ويساهم في إنقاذ 16 مصاباً في حوادث مرورية متفرقة

شبكة عيون الإخبارية