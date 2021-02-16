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"الغامدي" يتفقد المحجر الحيواني بـ"الخمرة" ويقف على سير العمل به ومناقشة جاهزيته

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تقدر طاقته الاستيعابية بـ 180 ألف رأس من الماشية

تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، اليوم، المحجر الحيواني لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالخمرة ، وكان في استقباله مدير المحجر الحيواني بالخمرة الدكتور راجح الشنبري والأطباء العاملون بالموقع.

ووقف على سير العمل فيه ومناقشة جاهزيته لتحقيق كل الأهداف، حيث يتم توجيه الإرساليات الحيوانية الواردة عبر ميناء جدة الإسلامي إلى محجر الخمرة لاستكمال إجراءاتها المحجرية؛ للتأكد من سلامتها وفسحها بعد أن تتم مراجعة المستندات والشهادات الصحية، وإجراء عمليات الكشف الظاهري والفحص المخبري من المختصين في محجر الميناء، والتأكد من تطبيق الأوزان القياسية ومطابقته، وعدم وجود مخالفات لنظام الرفق بالحيوان ونظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية .

كما اطلع "الغامدي" على صحة المواشي المحجورة والتي يقدر عددها ما يقارب 40 ألف رأس من الماشية.

وتقدر الطاقة الاستيعابية للمحجر الحيواني بالخمرة بنحو ( 180.000) رأس من الماشية و9 حظائر للعزل المغلق و5 محارق.

وأشاد "الغامدي" بالأعمال التي يقوم بها العاملون في المحاجر، وناشد الموردين بأهمية التعاون من خلال تطبيق كل الاشتراطات والالتزام بكامل التعليمات للحفاظ على سلامة ثرواتنا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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