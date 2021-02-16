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محفظة "سواعد" بأبوعريش تحصد تصنيفًا متقدمًا لدى بنك التنمية الاجتماعية

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استفاد منها 274 أسرة.. وبلغت تكاليف مشاريعها أكثر من 3,350,000 ريال

محفظة

حصدت محفظة "سواعد" التابعة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش، العلامة شبه الكاملة وفق معايير التصنيف المعتمدة لبنك التنمية الاجتماعية، وذلك في أول تصنيف ائتماني يصدره البنك لمحافظ التمويل الأصغر لدى وسطاء التمويل مع البنك.

‏وتفصيلًا: أعرب رئيس اللجنة عبده بن حسن راجحي عن اعتزازه بهذا التصنيف المتقدم لمحفظة سواعد من قبل بنك التنمية الاجتماعي، منوهًا إلى جهود كافة أعضاء والعاملين بوحدة الأسر المنتجة لتحقيق هذا الإنجاز والتميز.

واعتبر راجحي "محفظة سواعد" مشروعًا اجتماعيًّا لتحقيق أهداف متميزة تسهم في نقل الأسر من الرعوية والاحتياج، لتكون أسرًا منتجة وفاعلة وتحقق الاكتفاء المعيشي، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، مشيرًا إلى استفادة 274 أسرة من أهالي محافظة أبوعريش ومراكزها منذ انطلاق المحفظة مطلع العام 2019، فيما بلغت تكاليف مشاريع "محفظة سواعد" أكثر من 3,350,000 ريال منذ تدشين المحفظة القائمة بمبلغ 2,000,000 ريال.

محفظة

محفظة

محفظة

محفظة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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