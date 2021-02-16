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كيف استعدت "" لموجة التقلبات الجوية؟.. الوزارة تجيب

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كيف استعدت "التموين" لموجة التقلبات الجوية؟.. الوزارة تجيب كيف استعدت "" لموجة التقلبات الجوية؟.. الوزارة تجيب

مصراوي Masrawy

08:12 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:
وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، مديري مديريات التموين بالمحافظات بمتابعة الأسواف ومنافذ صرف السلع التموينية والمخابز في ضوء التقلبات الجوية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة برئاسته وعدد من مساعديه ومعاونيه و قطاع الرقابة والتوزيع للمتابعة لحظة بلحظة من حيث توافر الخبز الدقيق واحتياجات المواطنين من السلع الغذائية علي بطاقة الدعم، مضيفًا أنه يتابع يوميا السلع وتوافرها بمخازن الشركة القابضة للسلع الغذائية التي يصل عددها إلى 1500 مخزن.

وأكد المصيلحي، أنه تم صرف 85% من الدعم المقرر للمواطنين على بطاقة الدعم حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يتوافر في كل مخبز رصيد 3 أيام من الحصة المقررة كرصيد استراتيجي، إضافة إلى الحصة اليومية لكل مخبز، مؤكدًا بأن غرفة عمليات الوزارة لم تتلقى أي شكوى عن نقص دقيق أو سلع غذائية بسبب التقلبات الجوية.

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