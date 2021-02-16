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كاميرات المراقبة سلاح المباحث لحل لغز العثور على جثة رضيعة بالطالبية

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كاميرات المراقبة سلاح المباحث لحل لغز العثور على جثة رضيعة بالطالبية كاميرات المراقبة سلاح المباحث لحل لغز العثور على جثة رضيعة بالطالبية

مصراوي Masrawy

07:56 م الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة طفلة رضيعة، ملقاة بالشارع، بمنطقة الطالبية، غرب المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مأمور قسم شرطة الطالبية إشارة من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة رضيع مُلقاة بأحد الشوارع بنطاق القسم.

وتبين بالفحص أن الجثة لطفلة حديثة الولادة، وتم نقلها إلى المشرحة، وتحفظت القوات على كاميرات المراقبة بمحيط مكان العثور؛ لتحديد هوية الشخص الذي ألقى بالجثة، والوقوف على سبب إلقائه الجثة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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