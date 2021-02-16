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جامعة الملك خالد توضح: ما تم تداوله مجرد تنبيهات أرسلتها عضوة تدريس اجتهادًا منها

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جامعة الملك خالد توضح: ما تم تداوله مجرد تنبيهات أرسلتها عضوة تدريس اجتهادًا منها جامعة الملك خالد توضح: ما تم تداوله مجرد تنبيهات أرسلتها عضوة تدريس اجتهادًا منها
"القحطاني": لا يمثل الإجراءات الرسمية ولا يعكس واقع تدريب الطالبات

جامعة الملك خالد توضح: ما تم تداوله مجرد تنبيهات أرسلتها عضوة تدريس اجتهادًا منها

أوضحت جامعة الملك خالد على لسان متحدثها الرسمي، الدكتور مفلح القحطاني، اليوم الثلاثاء أنه إشارة إلى ما تم تداوله بشأن بعض الإجراءات المتعلقة بتدريب الطالبات فإن ما تم تداوله هو تنبيهات، أرسلتها عضو هيئة التدريس للمقرر ذي العلاقة بشطر الطالبات في كلية التمريض بخميس مشيط من خلال نظام البلاك بورد بصورة اجتهادية، وبعيدًا عن السياق الإداري الرسمي.

وتفصيلاً، قال القحطاني إن ما تم تداوله لا يمثل الإجراءات الرسمية في الجامعة، ولا يعكس واقع تدريب طالبات كليات الجامعة في جهات التدريب. مشيرًا إلى أن لائحة الجامعة في هذا الجانب تنسجم مع لائحة الذوق العام وضوابط جهات التدريب، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة حاليًا. مؤكدًا أن الجامعة ستتخذ اللازم حيال ما حدث.جامعة الملك خالد الدكتور مفلح القحطاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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